Capodanno, a Roma botti vietati

A Capodanno botti vietati a Roma come previsto dalla "normativa vigente". Lo sottolinea la Questura facendo il punto sulle misure di sicurezza. "La normativa vigente - si legge in una nota - prevede il divieto di spari in luogo pubblico. Il mancato rispetto comporta un'ammenda e, se il fatto è commesso in un luogo dove è in corso un'adunanza di persone, è previsto anche l'arresto".