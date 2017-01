Capodanno, 674 interventi dei pompieri soprattutto nel Lazio e in Campania

I feriti sono 184: in calo rispetto all'anno scorso - Diminuiscono gli incidenti legati ai festeggiamenti di San Silvestro. In particolare, fa sapere la polizia nel consueto bilancio di inizio anno, non si registrano episodi mortali e il numero dei feriti, 184 (di cui 44 ricoverati), è in calo rispetto ai 190 dello scorso anno. Si registra invece un incremento dei ferimenti dovuti all'uso delle armi da fuoco (6 rispetto ai 3 dello scorso anno).



45 feriti nel Napoletano: gravi due bambini - Sono 45 i feriti di Napoli e provincia nella notte di Capodanno. Dieci sono minorenni, i più gravi sono due bimbi. Il primo è un bambino di 9 anni di Torre del Greco, ricoverato al Santobono con una prognosi di trenta giorni, che ha subito l'amputazione del secondo dito della mano sinistra, ustioni di quarto e quinto grado e parziale amputazione di altre due dita per lo scoppio di un petardo. La seconda è una bimba nata nel 2004, di Pratola Serra, che ha subito la subamputazione della falange del secondo e terzo dito della mano sinistra: anche lei è al Santobono con una una prognosi di trenta giorni. Ferita anche una ragazzina del 2000 di San Giuseppe Vesuviano: ha riportato ustioni multiple per scoppio di petardo, ed è stata dimessa con 30 giorni di prognosi.



Non sono gravi le condizioni delle due persone colpite da proiettili vaganti. Nel centro città un uomo che era alla guida di un camion è stato colpito di striscio al collo da un proiettile di rimbalzo. A Ponticelli, in periferia, una donna affacciata al balcone è stata raggiunta a una gamba da un colpo di pistola: guarirà in pochi giorni.



13 feriti nel Barese - Sono tredici le persone che hanno riportato lesioni a seguito dello scoppio di botti e petardi nella provincia di Bari. Non si registrano incidenti gravi in città ma numerosi episodi in provincia. Cinque i feriti più gravi, in prognosi riservata, ricoverati presso il Policlinico di Bari: uno è minorenne. Sono stati sequestrati circa 50 chili di materiale pirotecnico e denunciate tre persone.



Tre nel Salernitano - Tre persone sono rimaste ferite nel Salernitano. Un uomo di 30 anni a San Rufo (Salerno) ha riportato lo sfacelo della mano destra, con perdita della quarta e quinta falange per l'esplosione di un petardo. A Nocera Inferiore un altro 30enne è stato ricoverato nel reparto di oculistica dell'ospedale Umberto I per ferite ad un occhio: la prognosi dei medici è inferiore ai 40 giorni. Infine un 50enne a Salerno, nella zona di Matierno, ha riportato ferite alla coscia destra ed escoriazioni al torace guaribili in 10 giorni.