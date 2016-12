Capitale pulita, prima di Gassmann c'era "Retake Roma

Dalla pulizia delle strade, piazze, muri e marciapiedi alla lotta al degrado nei giardini pubblici del quartiere. Si moltiplicano nella Capitale i comitati spontanei di cittadini e le associazioni che cercano di dare un contributo concreto per il decoro di una città sempre più preda di un degrado che pare inarrestabile. Davanti alla latitanza dei servizi essenziali, anche per lo tsunami Mafia Capitale che ha squassato il fragile assetto capitolino in gran parte nelle mani delle cooperative di Salvatore Buzzi, ora ai cittadini non resta che armarsi di guanti, buste e spugne e darsi da fare. Le iniziative viaggiano in rete e rimbalzano sui social network. Tra i movimenti no profit di cittadini che da anni combattono il degrado in città c'è Retake Roma.