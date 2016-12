Caos Fiumicino, continuano i disagi

All'aeroporto di Fiumicino la situazione è ancora difficile, secondo quanto segnala l'Enac facendo il punto sui disagi legati all'incendio e al blackout delle ultime ore, e i voli più penalizzati sono i low cost. "Persistono criticità - si legge in un comunicato - nonostante tutti gli operatori presenti in aeroporto stiano continuando a lavorare a pieno regime per contenere i ritardi".