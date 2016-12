2 novembre 2014 Caos Fiumicino, centinaia di bagagli a terra Per la protesta dei lavoratori addetti al Net di Alitalia, che solidarizzano con i colleghi in mobilità. Lo smistamento è poi ripreso con l'inizio del turno pomeridiano alle 14.30 Tweet google 0 Invia ad un amico

15:58 - Centinaia di valige bloccate a terra a causa di rallentamenti che si sono verificati in mattinata all'aeroporto di Fiumicino nella lavorazione dei bagagli in transito di Alitalia. A causare il disagio, un'agitazione improvvisa degli addetti al Net, il sistema automatizzato di smistamento bagagli, per "solidarietà" verso alcuni colleghi che, entrati in aeroporto per iniziare il turno di lavoro, hanno trovato il proprio profilo aziendale bloccato.

Di conseguenza, la lavorazione dei bagagli al Net è rimasta pressoché bloccata e le valigie, direttamente dagli aerei, sono state trasferite in una tensostruttura. Lo smistamento è poi ripreso in concomitanza con l'inizio del turno pomeridiano, dalle 14.30 circa. Alitalia ha cominciato le procedure per riavviare le centinaia di bagagli in transito rimasti bloccati a terra, caricando le valige sui primi aerei disponibili.



"A causa di un disguido interno - fanno sapere fonti Alitalia - sono state disattivate questa mattina le postazioni di 25 lavoratori Alitalia dello scalo di Fiumicino che, soltanto lunedì, sarebbero dovute essere disattivate in coincidenza con la consegna a questi lavoratori delle lettere di messa in mobilità. Questo disguido ha creato un po' di agitazione tra i lavoratori provocando qualche ritardo nella consegna o nel riavvio di alcune centinaia di bagagli in transito, che saranno prontamente riconsegnati dalla compagnia nel minor tempo possibile".



Nessun problema di ordine pubblico in aeroporto, ma un presidio della polizia era dinanzi al Net.