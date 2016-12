12 febbraio 2015 Caos a Roma, vigili in sciopero contro le sanzioni per i colleghi assenti a Capodanno Il corte è stato proclamato dall'Ospol e attraverserà il centro della capitale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:03 - Sciopero nazionale dei Vigili urbani a Roma proclamato dall'Ospol. Centinaia di caschi bianchi, chi in divisa, chi con pettorine fosforescenti, sono partiti da piazza della Repubblica con un corteo per le strade della capitale che arriverà fino a Bocca della Verità. I vigili sono scesi in piazza anche per protestare per il caso delle assenze durante la notte di Capodanno a Roma. La capitale in tilt per il traffico.

Caos nelle strade di Roma - Gli effetti dell'agitazione dei vigili urbani della capitale si stanno ripercuotendo sulle strade della città. In particolare a Porta Maggiore, normalmente incrocio critico per il traffico: decine di tram fermi lungo la via Prenestina e via Carlo Felice. I treni della ferrovia Termini-Giardinetti non possono attraversare il piazzale completamente occupato da centinaia di autovetture che confluiscono dalla Casilina e dalla Prenestina, consolare dove gli automobilisti sono incolonnati fin da largo Preneste. Neanche i motociclisti riescono a superare il muro di lamiere. L'esasperazione viene sfogata dagli automobilisti suonando il clacson.



"Vogliamo essere considerati come la altre polizie" - "E' da tempo che le polizie locali sono in agitazione - spiega il presidente dell'Ospol Luigi Marucci - perché i vigili sono trattati come impiegati comunali mentre dobbiamo essere considerati come le altre polizie. Chiediamo di essere paragonati a loro". E a chi gli chiede un commento sull'inchiesta aperta sul caso delle assenze dei caschi bianchi nella notte di Capodanno a Roma risponde: "La Polizia locale è sana e deve essere rispettata da tutti".



In tilt anche il centro - Traffico in tilt in centro a Roma. In particolare a piazza della Repubblica dove si sono radunati centinaia e centinaia di caschi bianchi che a breve si muoveranno in corteo tra le strade della Capitale. I manifestanti hanno appena 'invaso' la strada bloccando il traffico. E qualcuno di loro risponde scherzando alle proteste di qualche automobilista rimasto 'imbottigliato': "Il nostro lavoro alla fine è deviare il traffico", dice una vigilessa.



Marino: rispetto diritto sciopero ma anomalie - "Credo che il diritto di sciopero vada assolutamente rispettato come vanno onorati i contenuti che apprenderemo oggi dagli scioperanti. Tuttavia dobbiamo distinguere tra quello che è il diritto di sciopero, rispetto a situazioni che non posso non definire anomale, come l'assenza per malattia di quasi l'85% della polizia locale di Roma, la notte del 31 dicembre". Lo ha detto il sindaco di Roma Ignazio Marino.