Campidoglio, il legale di Romeo: "Faceva polizze da oltre 20 anni"

"Il dottor Romeo stipulava polizze da almeno vent'anni come forma di investimento a basso rischio e basso rendimento. Non parliamo certo di cifre iperboliche". Lo ha detto Riccardo Luponio, legale dell'ex capo della segreteria del sindaco romano Virginia Raggi. "Si è parlato diffusamente delle polizze, ma non c'è stata al riguardo alcuna nuova contestazione da parte dei pm", ha aggiunto. Salvatore Romeo è indagato per abuso d'ufficio.