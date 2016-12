Camion dei rifiuti si ribalta: un morto e quattro feriti a Roma

Un automezzo dell'Ama, la municipalizzata di Roma per i servizi ambientali, si è ribaltato sulla principale arteria che collega il centro della capitale con il litorale romano. Il mezzo si è schiantato su tre auto: una persona è morta sul colpo mentre altre quattro sono rimaste ferite, due in modo grave. Il camion si sarebbe capovolto in un tratto di strada particolarmente scosceso, finendo per invadere la carreggiata opposta.