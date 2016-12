Caldo a Roma, malori su treno fermo

Un treno della linea Roma-Lido si è bloccato nei pressi di Casal Bernocchi in direzione Roma. A causa del caldo alcuni passeggeri non si sono sentiti bene ed è dovuto intervenire il personale del 118. Intanto in Campidoglio l'assessore alla Legalità di Roma Capitale, Alfonso Sabella, ha accusato un malore durante una riunione con il segretario nazionale della Fiom Maurizio Landini. A soccorrerlo il sindaco Ignazio Marino.