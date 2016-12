Calcio, Frosinone-Lazio: un arresto

Un 24enne tifoso del Frosinone è stato arrestato dalla polizia, prima della partita con la Lazio, perché trovato in possesso di un coltello a scatto e di alcuni fumogeni. Per il giovane è scattata una denuncia e il Daspo per cinque anni. Sempre prima dell'inizio del match un agente è rimasto ferito dopo che un gruppo di tifosi senza biglietto ha cercato di sfondare lo schieramento delle forze dell'ordine per guadagnare l'accesso allo stadio.