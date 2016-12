Calci, pugni e bottigliate: a Roma maxirissa tra due gang in un autobus

A Roma un autobus è diventato il teatro di una maxi-rissa tra un gruppo di nordafricani e una gang di immigrati dell'est Europa: il pullman della linea 451 stava andando da via Palmiro Togliatti verso ponte Mammolo, quando lo scontro è iniziato, costringendo l'autista a fermare la corsa per non mettere in pericolo anche la vita degli altri passeggeri. Conducente e persone a bordo si sono ritrovati così in ostaggio dei due gruppi, che hanno fatto del veicolo il loro ring.