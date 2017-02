Caduta massi in Ciociaria, sindaco allerta la Protezione Civile

Due grandi massi si sono staccati dalla montagna che sovrasta il paese di Settefrati (Frosinone), in Ciociaria, e il sindaco, Riccardo Frattaroli, ha presentato subito istanza alla protezione civile Regionale, denunciando il dissesto del territorio. I massi, rotolati per diverse centinaia di metri, hanno terminato la loro pericolosa corsa vicino a un ristorante. "Si e' trattato - ha aggiunto il sindaco - di due massi grandi come due pulmini".