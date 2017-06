Cadono pezzi intonaco da ponte, chiuso tratto della Roma-Fiumicino

Roma-Fiumicino, cadono calcinacci da un ponte: strada chiusa 1 di 4 Ansa Ansa Roma-Fiumicino, cadono calcinacci da un ponte: strada chiusa 2 di 4 Ansa Ansa Roma-Fiumicino, cadono calcinacci da un ponte: strada chiusa 3 di 4 Ansa Ansa Roma-Fiumicino, cadono calcinacci da un ponte: strada chiusa 4 di 4 Ansa Ansa Roma-Fiumicino, cadono calcinacci da un ponte: strada chiusa leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il distacco di intonaci e parti di pellicola hanno riguardato l'arco del ponte. Dalle prime verifiche sarebbe stata riscontrata la presenza di "lesioni capillari" e distacchi di pellicola su una superficie di alcuni metri. Le operazioni sono ancora in corso. Sul posto sono al lavoro tre squadre di pompieri.



Le squadre operative hanno per sicurezza interdetto a tratti il passaggio degli autoveicoli nei due sensi: traffico in tilt in tutta la zona. Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, informa che è stato chiuso il tratto della Roma-Fiumicino al chilometro 4 in direzione Roma e una riduzione di carreggiata al chilometro 2.700.