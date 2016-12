Cade albero su scuolabus a Roma: tre feriti, anche una bimba

Un albero, a causa del maltempo, è caduto su uno scuolabus in via Ercole Marelli, in zona Torre Gaia, alla periferia di Roma. A bordo del mezzo c'erano il conducente, l'assistente e una bimba rimasti tutti lievemente feriti. Ad essere trasportata in ospedale dal 118 la donna, una 38enne, in codice verde. Per l'incidente è stata chiusa tutta la strada per i rilievi delle forze dell'ordine.