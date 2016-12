16:23 - Ricercato in campo internazionale per l'omicidio di un cittadino francese nel 2012, un italiano residente in provincia di Vercelli è stato arrestato a Roma dai carabinieri. Il cadavere della vittima fu trovato a pezzi in una valigia sulla spiaggia di Puerto la Cruz in Venezuela. Sul latitante pendeva un mandato d'arresto europeo, emesso il 20 settembre dell'anno scorso dalla Corte d'Appello di Parigi.