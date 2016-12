2 gennaio 2015 Cadavere carbonizzato in auto a Roma, vittima uccisa con un colpo di pistola In corso l'autopsia sul corpo dell'uomo trovato la notte di Capodanno in un'auto bruciata. Difficile l'identificazione Tweet google 0 Invia ad un amico

19:01 - Sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa l'uomo trovato carbonizzato in un'auto in fiamme la notte di Capodanno alla periferia di Roma. E' quanto risulta dai primi risultati dell'autopsia iniziata al Policlinico Tor Vergata. L'esame è molto complicato per le condizioni del cadavere.

Difficile si presenta anche l'identificazione del corpo, dato che secondo fonti mediche non sarà possibile rilevare le impronte digitali. Da un primo esame potrebbe trattarsi di una persona giovane, forse tra i 30 e i 40 anni. La prossima settimana verranno effettuate radiografie e altri esami per accertare le modalità del decesso.