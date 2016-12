Bus sbanda e urta spartitraffico a Roma, conducente ricoverato in gravi condizioni

Incidente stradale nella notte di sabato a Roma per un autobus di linea. Il conducente, forse per un malore o un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo in via Tiburtina finendo contro lo spartitraffico. L'uomo, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Feriti in modo lieve due passeggeri.