L'ex a.d. dell'ente Eur Riccardo Mancini, tra i fedelissimi dell'allora sindaco della Capitale Gianni Alemanno, è stato rinviato a giudizio per una presunta mazzetta da 600mila euro versata da Breda Menarinibus (Gruppo Finmeccanica) per aggiudicarsi la fornitura di 45 filobus al Comune di Roma. Lo ha deciso il gip Massimo Di Lauro. Il processo è stato fissato per il 3 febbraio del 2016.