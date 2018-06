Bus in fiamme a Roma: tra i passeggeri anche Carmen Di Pietro

C'era anche un volto celebre tra i passeggeri dell'autobus che è andato a fuoco nel centro di Roma, in via del Tritone. Era la showgirl Carmen Di Pietro (tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip). La Di Pietro ha filmato il bus che bruciava postando la clip in una Instagram story. In una seconda clip ha colto in diretta anche il momento dello scoppio dello pneumatico del mezzo, con le urla delle persone che erano lì presenti.