Bus in fiamme a Roma, panico a bordo: passeggeri in salvo

Momenti di panico a bordo di un bus di linea a Roma . Per cause ancora da accertare, il mezzo ha preso fuoco mentre transitava su corso d'Italia. Provvidenziale l'intervento dell'autista, che ha subito fermato il pullman, e di due carabinieri in borghese che hanno aiutato i passeggeri a scendere. Nessuno è rimasto ferito. "E' stata una tragedia sfiorata ", ha commentato uno dei passeggeri coinvolti.

Il primo intervento di soccorso è stato effettuato da una pattuglia di militari dell'Arma che transitavano sulla corsia opposta. I carabinieri, come detto, hanno aiutato i passeggeri e hanno poi messo in sicurezza l'area evitando che, in caso di un'esplosione, potessero rimanere coinvolti auto e moto di passaggio.



Non è la prima volta che gli autobus romani sono protagonisti di episodi simili. A inizio maggio un autobus notturno ha preso fuoco su via Casilina, fortunatamente senza provocare feriti.