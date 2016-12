Bruciata viva a Roma, oggi l'interrogatorio di garanzia e l'autopsia

Si terrà in tarda mattinata a Regina Coeli l'interrogatorio di garanzia di Vincenzo Paduano, il 27enne reo confesso per l'omicidio della ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, bruciata viva sabato notte a Roma. Sempre oggi, presso l'Istituto di Medicina legale de La Sapienza, verrà effettuata l'autopsia sul corpo della giovane. In serata, al quartiere romano di Ponte Galeria, dove la ragazza viveva, si terrà una fiaccolata in suo ricordo.