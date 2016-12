Botticelle, cavallo stramazza in piazza a Roma: è subito polemica

Qualche giorni fa proprio le scuderie di Testaccio, dopo un'ispezione da parte della Forestale, sono state sequestrate anche se è stata data la possibilità ai vetturini di ricoverare ancora gli animali. Anche due cavalli sono stati sequestrati perché le condizioni in cui erano tenuti sarebbero state incompatibili con la loro natura e ne avrebbe compromesso ulteriormente la salute.



La Lav, intanto, interviene chiedendo al sindaco di Roma di revocare le licenze ai vetturini. E sottolinea che "un incidente quando si ripete non è più un incidente. E' la regola. E questa per le botticelle è la sofferenza dei cavalli, l'insicurezza dei clienti che pagano in nero e di tutti i cittadini".