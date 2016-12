16:53 - Il blocco dell'Autosole da parte dei lavoratori dell'Ast al casello di Orte ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: gli incolonnamenti arrivano fino a 9 chilometri in direzione Nord e 5 chilometri in direzione Sud. In autostrada uscite obbligatorie a Magliano Sabina e Attigliano. Traffico a rilento anche sulla Flaminia, per il flusso di veicoli che vi si riversa.