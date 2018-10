Bimbo schiacciato da un armadio a Latina: stava giocando a casa del nonno

Drammatico incidente a Campoverde, vicino a Latina. Un bimbo di 6 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un armadio. All'arrivo all'ospedale di Aprilia per il bambino non c'era più nulla da fare. Da una prima ricostruzione, sembra che il piccolo si trovasse in casa del nonno che stava facendo lavori di ristrutturazione quando è caduto un armadio.