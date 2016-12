Bimbo morto Roma, contestato Marino

"Via, vattene". E poi insulti e urla. Così il sindaco di Roma Ignazio Marino è stato accolto alla fermata della metro Furio Camillo dove un bimbo è morto precipitando nel vano ascensore. Marino ha incontrato sul luogo dell'incidente Francesca e Giovanni, i genitori della piccolo. "Non ho nessun commento da fare è una tragedia terribile per tutti noi", ha detto il sindaco della Capitale prima di andare via.