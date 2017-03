Bengalese picchiato sul treno dei pendolari vicino a Roma, caccia agli aggressori

Sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi con i quali aveva discusso sul treno dei pendolari per Nettuno, in provincia di Roma. Vittima un cittadino del Bangladesh di 33 anni: è stato ricoverato all'ospedale di Anzio con fratture al volto e contusioni varie. Gli investigatori non escludono che il pestaggio possa avere una matrice razzista.