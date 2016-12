Bellavista Caltagirone a giudizio

Francesco Bellavista Caltagirone è stato rinviato a giudizio con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale dal gip di Roma Annamaria Gavoni. Con Caltagirone, titolare del gruppo immobiliare Acqua Pia Antica Marcia, sono coinvolte altre 15 persone. Dalle indagini è emersa una galassia societaria costituita da 50 imprese con sede formale non in Italia e presenti in Lussemburgo, a Cipro, a Monaco e in molti paradisi fiscali.