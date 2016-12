Banda del metrò, 5 arresti a Roma

09:04 - I carabinieri di Roma hanno sgominato una banda di giovani che in meno di un mese ha compiuto almeno 23 rapine a coetanei all'interno della metropolitana. La banda era composta da 4 ragazzi (due 19enni e due 17enni) e 2 ragazze (una 21enne e una 17enne): i militari hanno arrestato cinque di loro e denunciato una delle ragazze.

I componenti della banda accerchiavano le vittime, le minacciavano utilizzando a volte un coltello e si facevano consegnare cellulari (di solito un iPhone), soldi e altri oggetti di valore. Chi opponeva resistenza veniva aggredito con calci, morsi e pugni.



Chi picchiava, chi faceva da palo - Le ragazze facevano da "palo" e perquisivano le tasche del malcapitato di turno per rubare portafogli e altri oggetti di valore. I due maggiorenni (un romano e uno di origini albanesi) si trovano in carcere mentre i due 17enni in un centro di accoglienza per minori. La ragazza minorenne, una romana, è ai domiciliari mentre la maggiorenne è stata indagata in stato di libertà.