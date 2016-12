Bancarotta fraudolenta, il gup assolve l'allenatore dell'Inter Roberto Mancini

L'allenatore dell'Inter, Roberto Mancini, è stato assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta nell'ambito del processo, con rito abbreviato, per il crac finanziario della società Img Costruzioni. Il gup di Roma Paola Della Monica ha motivato la decisione con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Nello stesso procedimento è stato invece rinviato a giudizio il costruttore Marco Mezzaroma, che non ha optato per il rito alternativo.