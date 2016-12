Autosole, auto tamponata da un autocarro: tre morti

Tre persone sono morte in un terribile incidente stradale avvenuto sull'Autosole tra Orte e Orvieto. Lo si è appreso da vigili del fuoco e polizia stradale. I tre viaggiavano su una Fiat Punto che è stata tamponata, per cause in corso d'accertamento, da un autocarro che trasporta idrogeno. In seguito all'urto l'auto si è incendiata e le persone a bordo sono morte carbonizzate.