Autoriciclaggio, arresti a L'Aquila

I carabinieri del Comando provinciale de L'Aquila hanno arrestato imprenditori, residenti in Abruzzo e in Romania, accusati di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento e allo sfruttamento di flussi di manodopera provenienti dall'est Europa, utilizzata nella ricostruzione post terremoto. Agli arrestati è stato contestato anche il reato di autoriciclaggio recentemente introdotto dalla Legge Grasso.