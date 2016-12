Auto su pedoni, identificati 2 rom

Sono stati identificati i due giovani che erano a bordo della Lancia Lybra che nella serata di mercoledì per sfuggire alla polizia, hanno causato la morte di una donna e ferito altre otto persone in via Mattia Battistini, fra Boccea e Primavalle. Secondo l'informativa della polizia giudiziaria arrivata in procura si tratta di due minorenni non perseguibili dall'autorità penale che trasmetterà l'informativa anche al Tribunale dei minori.