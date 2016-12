Auto su pedoni,Alfano:li prenderemo

"Sono in costante contatto con il Dipartimento della pubblica sicurezza. Ho chiesto loro il massimo impegno. Non avranno scampo, li prenderemo e non avranno nessuno sconto da parte dello Stato. Pagheranno caro e fino in fondo per quello che hanno fatto". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Alfano, in riferimento alla vicenda dell'auto travolto e ucciso un passante e ne ha feriti otto.