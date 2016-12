Auto pirata, "scena apocalittica"

"Mi sono affacciato alla finestra e c'erano delle persone per terra, ferite. La scena era apocalittica". E' il drammatico racconto di un abitante della zona di Roma dove un'auto, non fermandosi all'alt della polizia, ha travolto diversi passanti uccidendo una donna. "Abbiamo sentito un boato fortissimo, sembrava una bomba. C'erano donne stese per terra e sangue ovunque", è la testimonianza di altre persone.