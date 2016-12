Auto e furti, le Fiat Panda le più amate dai ladri: 11.632 rubate nel 2015

In generale sono le utilitarie le auto più ambite dai ladri, diventati sempre più "professionali" e tecnicamente bravi nei loro colpi, come assicurano alla polizia di stato. Nel complesso però le auto rubate sono in calo: 114.121 contro le 120,495 del 2014. Il record dei furti tra le regioni spetta alla Campania con i suoi 23.682 casi e una percentuale di recuperi pari al 36%. Il secondo posto va al Lazio (18.709) e restituzioni al 30%, terza la Puglia a 17.046 e il 45% di rinvenimenti. Poi c'è la Lombardia con 15.093 auto rubate (il 48% ritrovate), quinta la Sicilia a 14.535 e il 42% di ritrovamenti.



Tra le regioni più virtuose c'è invece la Valle D'Aosta dove sono spariti solo 41 autoveicoli, 15 dei quali recuperati (38%). Subito dopo c'è il Trentino Alto Adige con 223 furti e 161 rinvenimenti (72%), poi il Molise: 340 auto rubate e 92 ritrovate (27%).



La classifica per città - La geografia dei furti non cambia sostanzialmente se focalizziamo l'attenzione sui centri abitati: Napoli, infatti, risulta la prima città italiana per numero di furti di autoveicoli, 17.290 (circa 47 al giorno), con 6.607 auto recuperate (38%); al secondo posto figura Roma, con 17.194 furti d'auto e 4.926 recuperi (28%); terza Milano con 9.115 furti e 3.940 auto restituite (43%).



La provincia più virtuosa, invece, è Belluno, con 19 auto rubate e rinvenimenti pari al 68% .In tutta Italia le preferenze dei ladri si indirizzano verso le utilitarie del gruppo FCA, con in testa la Fiat Panda: lo scorso anno sono state 11.632 quelle oggetto di furto, con una percentuale di rinvenimenti del 56%.Per quanto riguarda i mezzi pesanti - 2.275 il totale di quelli rubati nel 2015 ( 2.071 nel 2014) - la Regione con più furti è la Sicilia (358 furti), seguita dalla Lombardia (309) e dalla Campania (279).