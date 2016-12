Autista eroe: sente che ha un infarto, ma guida l'ambulanza fino in ospedale

Eppure non si è fermato, ha proseguito fino all'ospedale per dieci chilometri per trasportare il malato che aveva a bordo: un 91enne gravissimo. "Ho agito d'istinto". dice. Arrivato in ospedale, si è accasciato, quindi è stato portato a Roma d'urgenza al Santo Spirito. L'azienda lo elogia per il gesto, ma lui sente solo di aver fatto il suo dovere.