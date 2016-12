Attico Bertone, aperta un'inchiesta: indagati ex vertici Bambino Gesù

Il Vaticano conferma l'apertura di un'indagine in merito all'attico ristrutturato dal cardinale Tarcisio Bertone. Indagati Giuseppe Profiti, ex presidente del Bambino Gesù e l'ex tesoriere dell'istituto Massimo Spina. Sono accusati di peculato, appropriazione e uso illecito di denaro per aver pagato con i fondi dell'ospedale pediatrico la ristrutturazione dell'attico del cardinale. Bertone, fa sapere il Vaticano, "non è indagato".