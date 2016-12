Atterraggio emergenza a Ciampino per aerotaxi in arrivo da Cagliari

Un piccolo aereo proveniente da Cagliari è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto romano di Ciampino. Il velivolo, un aerotaxi ambulanza, in fase di atterraggio ha avuto problemi al carrello, che non si è aperto. L'aereo è comunque riuscito ad atterrare pur inclinandosi sull'ala, e non ci sono state state conseguenze per le persone e l'equipaggio a bordo.