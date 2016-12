Atterraggio d'emergenza a Fiumicino

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Fiumicino per un aereo Alitalia, partito alle 8.40 e diretto a Milano Linate. Il velivolo infatti è stato costretto a rientrare "a causa di un episodio di bird strike", come confermano fonti della compagnia. Il termine usato in aviazione indica l'impatto di un aereo con dei volatili.