Atac nel mirino di Cantone: troppe spese (senza gara). Pennello a 210 euro

Ultimissimo scandalo all'ombra del Campidoglio, dopo Mafia Capitale e il caso Marino. Protagonista è l'Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma, che ha speso 2,2 miliardi di euro per lavori, beni e servizi dal 2011 a oggi. Nel 90% dei casi, come contestato dall'Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone, sono stati spesi senza gara. Ben 1,6 miliardi di euro in questi cinque anni sono passati attraverso 20mila negoziazioni dirette.

Un dato a dir poco anomalo, ricorda La Stampa, soprattutto quando spiccano, tra le altre cose, l'acquisto di un pennello per 210 euro (20 agosto 2011), oppure la fornitura di 1 disco abrasivo, per 160 euro (14 maggio 2012). E ancora il noleggio di 10 casotti prefabbricati da adibire a ufficio-cassa in diversi parcheggi di Roma, 34 mila euro (10 gennaio 2011). Targhetta adesiva, 185 euro (5 gennaio 2011). Acquisto di 1 caschetto antiurto, 335 euro (10 luglio 2012).



L'Anac era stata messa sotto i riflettori di Cantone dall'ex assessore ai Trasporti, il senatore Stefano Esposito, Pd, che ora promette di portare il tutto all'attenzione della procura. "Qualcuno risponderà di questo disastro. Chi lo ha perpetrato ai danni dei cittadini romani, ma anche chi non ha avuto la forza e il coraggio di intervenire. Il lavoro di bonifica non si ferma", gli fa eco Matteo Orfini, commissario Pd di Roma.



Dall'Atac provano a ribattere che se si guarda alle cifre e non alla miriade di acquisti piccoli e piccolissimi, nell'anno 2014 "le procedure con evidenza pubblica (aperta) ammontano a oltre il 90% dell' importo degli acquisti, mentre le procedure negoziate senza previa pubblicazione equivalgono al 7,3% dell'importo". L'ultima parola all'Autorità anticorruzione.