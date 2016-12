00:00 - "Roma avrà il registro di unioni civili". Ad assicurarlo il sindaco di Roma Ignazio Marino dal palco del Gay Village. "E' un impegno preso in campagna elettorale e condiviso con tante persone - spiega -. Abbiamo però bisogno di una legge nazionale primaria come esiste già in altri Paesi. E questo per mille motivi: il primo è che tutti devono avere gli stessi diritti".