foto Ansa

14:00

- Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita in strada a Roma da una volante della polizia. L'auto degli agenti correva a sirene spiegate nel tentativo di bloccare alcuni ladri in un appartamento nel quartiere di Montesacro. La vittima dell'incidente, che stava attraversando la strada, è ricoverata in codice rosso all'ospedale Pertini ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.