13:07

- Lo spazio aereo italiano, così come quello di Cipro e Grecia, è troppo frammentato e non rispetta la direttiva Ue del 2004 sul "cielo unico europeo". L'Europa ha così aperto una procedura di infrazione nei confronti di Roma. Secondo la Commissione, l'eccessiva frammentazione in Europa implica l'adozione di "rotte a zig-zag" che comportano costi aggiuntivi per 5 miliardi di euro l'anno.