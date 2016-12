Incidente mortale sul Gra, autista era drogato

foto Tgcom24 15:38 - Era sotto effetto di sostanze stupefacenti il conducente della vettura che nella notte ha causato un incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di Roma nel quale sono morte due persone. L'uomo, arrestato dalla polizia stradale, ha perso il controllo dell'auto finendo contro la vettura sulla quale viaggiava la coppia deceduta e schiacciandola contro un camion di una squadra che stava eseguendo lavori stradali. il conducente della vettura che nella notte ha causatodi Roma nel quale sono morte due persone. L'uomo,dalla polizia stradale, ha perso il controllo dell'auto finendo contro la vettura sulla quale viaggiava ladi una squadra che stava eseguendo lavori stradali.

L'impatto è stato violentissimo tanto che la macchina tamponata si è incastrata sotto il camion. L'arrestato è un italiano ed è risultato positivo al test che evidenzia l'assunzione di droghe. Le sue condizioni sono in miglioramento.



Code e rallentamenti - Code e forti rallentamenti sul Gra, in carreggiata interna tra Bufalotta e Ardeatina, a causa delle ripercussioni provocate dall'incidente di questa notte. Il camion contro il quale si è schiantata l'auto, tamponata da un'altra vettura, era un mezzo operativo di supporto a un cantiere mobile predisposto per l'esecuzione di lavori di ripristino della pavimentazione stradale, all'altezza dello svincolo Ardeatina. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, le squadre dell'Anas e gli inquirenti per eseguire i rilievi.