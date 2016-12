foto Da video Correlati Tutte le "uccise perché donne"

- Mesi di minacce, appostamenti, aggressioni, Cristina aveva più volte denunciato quell'ex marito violento che ormai la perseguitava. Fino alla sera di due giorni fa, quando l'uomo si è presentato a casa della madre dei suoi figli per insultarla. Lei, per evitare l'ennesima lite, si è allontanata con la propria auto. Lui l'ha inseguita con un furgone facendola finire contro un muro di cemento. Cristina è viva per miracolo, ha riportato vari traumi e fratture ed è ora ricoverata in un ospedale romano. L'ex marito è ora in carcere, lei a fatica ripercorre quei momenti drammatici.