Spari alla testa: pregiudicato ucciso a Roma

foto Ansa Correlati La scientifica sul luogo del delitto 17:34 - Un pregiudicato 30enne, Francesco Di Meo, è stato ucciso davanti alla villa del padre a Velletri, vicino a Roma, con tre colpi di arma da fuoco alla testa. Secondo la polizia si tratterebbe di un'esecuzione. Sulla vicenda indagano il commissariato di Velletri e la Squadra Mobile di Roma che stanno cercando di catturare i killer seguendo la traccia della moto che avrebbero usato, una Enduro grigia. - Un pregiudicato 30enne,, è stato ucciso davanti alla villa del padre a, vicino a Roma, con tre colpi di arma da fuoco alla testa. Secondo la polizia si tratterebbe di. Sulla vicenda indagano il commissariato di Velletri e la Squadra Mobile di Roma che stanno cercando di catturare i killer seguendo la traccia della moto che avrebbero usato, una Enduro grigia.

Per gli investigatori infatti è il mezzo usato dagli assassini, almeno da quanto affermano alcuni testimoni e da quanto dimostrano le immagini di alcuni dispositivi di video-sorveglianza collocati nelle strade limitrofe. La vittima è un fruttivendolo già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti in rapina, furto e droga.



L'uomo era arrivato davanti alla villetta del padre, quando i sicari a bordo dell'Enduro si sono avvicinati a lui sparando una raffica di cinque o sei colpi, tre dei quali lo hanno trafitto. Tra le ipotesi sul movente dell'omicidio, c'è quella dei debiti di gioco. Non si esclude l'ombra della criminalità organizzata soprattutto dell'area pontina.