Roma, il ritorno dei centurioni: sfida al Comune

16:49 - Sono tornati, niente può tenere un guerriero lontano dall’arena. I celebri centurioni che affollano la zona del Colosseo si sono rifatti vedere dopo i richiami della soprintendenza, che ha vietato ogni forma di commercio attorno all’anfiteatro Flavio: un approccio bontempone, una battuta, una posa imperiosa e il turista non resiste alla tentazione di regalarsi una foto in salsa Roma antica.



“Siamo tutti padri di famiglia - si difendono i centurioni - dobbiamo lavorare. Vogliamo essere regolarizzati”. Il Comune sembra invece deciso a continuare nella sua guerra per il decoro della Capitale.