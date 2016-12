Roma, malore in discoteca: muore 24enne

foto Ansa 13:07 - Una ragazza romana di 24 anni è morta nella notte dopo essere stata colta, presumibilmente, da un malore in una discoteca di Testaccio, quartiere della movida di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la ragazza è stata colta da una crisi respiratoria di cui soffriva da tempo. La giovane è morta durante la corsa in ambulanza verso l'ospedale Fatebenefratelli. - Unanella notte dopo essere stata colta, presumibilmente, da un, quartiere della movida di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la ragazza è statadi cui soffriva da tempo. La giovane è morta durante la corsa in ambulanza verso l'ospedale Fatebenefratelli.

La ragazza stava passando la serata nella discoteca "Coyote" di Testaccio in compagnia di un'amica, quando ha accusato il malore. E' stata così portata fuori dal locale, dove però le sue condizioni sono andate via via peggiorando. "Noi non ci siamo accorti di nulla", dicono i gestori del locale, "abbiamo saputo della disgrazia solo dopo, ma durante la serata tutto era tranquillo".



Ancora da accertare la causa della morte - Sulle cause della morte non si esclude nessuna pista, anche se si tende a pensare ad una crisi respiratoria, come confermerebbero alcuni medicinali trovati nella borsetta della ragazza. Solo l'autopsia, disposta dal pm della procura romana Giancarlo Cirielli e prevista per lunedì, potrà comunque stabilire con certezza la causa del decesso.



L'amica: "Abbiamo preso solo una birra" - Nessuna droga, né abuso di alcol. "Abbiamo solo preso una birra". Queste le parole ai carabinieri dell'amica della ragazza morta. Subito dopo il malore, la ragazza avrebbe provato a somministrare i medicinali contro la crisi respiratoria alla giovane, senza però riscontrare miglioramenti.