11:26

- Il processo sullo scandalo Ior a carico di monsignor Nunzio Scarano (ex responsabile della contabilità vaticana), dell'ex agente dei servizi Giovanni Zito e del broker Giovanni Carenzio, imputati nell'inchiesta sul mancato rientro dalla Svizzera di 20 milioni di euro, è stato fissato per il 3 dicembre. I reati contestati vanno dal concorso in corruzione all'esportazione all'estero di valuta e alla violazione delle leggi fiscali.