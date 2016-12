Previsioni, più sole che nuvole

foto Meteo.it Correlati Meteo, tempo ancora stabile e mite 10:10 - L'alta pressione da oggi occupa più stabilmente il Mediterraneo Occidentale e proteggerà l'Italia dal passaggio di nuove perturbazioni: ci attendono quindi giornate piacevoli, in cui ci aspettano più sole che nuvole, poche piogge confinate solo all'estremo Sud e temperature miti, in generale nella norma. - L'alta pressione da oggi occupa più stabilmente il Mediterraneo Occidentale e proteggeràdal passaggio di nuove perturbazioni: ci attendono quindipiacevoli, in cui ci aspettano piùche nuvole, poche piogge confinate solo all'estremo Sud e temperature miti, in generale nella norma.

Quindi oggi al mattino cielo nuvoloso e qualche piovasco su Campania e Calabria; alternanza di sole e nuvole su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Isole, in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello al Nord, Toscana e Sardegna; alternanza fra momenti nuvolosi e fasi soleggiate nel resto d’Italia, con poche deboli piogge solo su Appennino Centrale, Campania Meridionale e Basilicata. Temperature stazionarie o in leggero aumento: massime quasi ovunque comprese fra 22 e 28 gradi, con qualche punta fino a 29-30 gradi solo in Calabria e Sicilia. Ancora ventoso al Sud e Isole per venti occidentali o di Maestrale. Venti di Bora in rinforzo su alto Adriatico.



PREVISIONI PER VENERDÌ

Venerdì alternanza di sole e nubi innocue su tutte le regioni. Nel corso della giornata saranno possibili brevi piogge isolate sul Molise, sull'Appennino calabro lucano e nelle zone montuose della Sicilia. Venti in prevalenza deboli. Temperature nella norma.



FINE SETTIMANA

Anche nel fine settimana il sole in generale avrà la meglio sulle nuvole, con un po' di instabilità solo all’estremo Sud.



CORRENTI FRESCHE TRA DOMENICA E LUNEDÌ

Tra domenica e lunedì correnti fresche affluiranno dai Balcani sul nostro Paese. Avremo così un lieve calo termico che si farà sentire soprattutto al Sud. In questa fase avremo anche qualche nuvola in più e qualche debole pioggia tra Calabria e Sicilia. La nuova settimana proseguirà comunque all'insegna del tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.